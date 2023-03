Újra keresik a maffiamódszerrel kivégzett bróker gyilkosát

A Nemzeti Nyomozó Iroda illetékeseihez korábban olyan tanúvallomás is eljutott, hogy a bróker a halála előtt azt tervezte, kipakol a London Brókerháznál történt kétes ügyletekről és a visszaélésekben résztvevőkről.

Reichardt egyik ismerősének ezzel kapcsolatban három nevet is megemlített: a Buda-Cash Brókerház egyik alapítóját, annak üzlettársát, illetve az agyonlőtt bróker terhelő adatokkal rendelkezett egy ismert bank alapító tulajdonosáról is. A férfi állítólag azért akart borítani, mert szerinte a megnevezett három személy csaknem egymilliárd forinttal rövidítette őt meg a kilencvenes évek végén. Adatok vannak arra is, hogy Reichardt zsarolta egykori üzlettársait, sőt halála előtt nem sokkal érdekeltséget akart szerezni a Buda-Cashben. A megvásárlás előtt átvilágíttatta a céget, és egy sor kétes ügyben tett volna feljelentést. A konkrét lépések megtétele előtt lőtték szitává.

Fontos azt is megjegyezni, hogy e sorok írójának korábban egy, az áldozatot jól ismerő, önmagát megnevezni nem kívánó forrás elmondta: Reichardt minden iratból, amely ellenségeire kompromittáló lehetett, adott egy másolatot a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) egykori magas rangú vezetőjének.

Az ügyre rálátó forrás úgy tudja, emellett a titkosszolgálatok figyelhették is a brókert, ezért nem kizárt, hogy több akta is porosodhat Reichardt Ignácról és a London Brókerházról a szolgálatoknál. Utóbbi szál azért is lehet érdekes, mert a korábbi nyomozás során felmerült annak a gyanúja is, hogy a Reichardttal és üzlettársaival összefonódó, feltételezhetően súlyos gazdasági bűncselekményeket elkövető egykori titkosszolgáknak is közük lehet a bróker megöléséhez, ugyanis Reichardt ki akart pakolni arról a – bűnözőkből és titkosszolgálati személyekből álló – bűnszervezetről, melynek tagjai a 90-es években strómanok segítségével milliárdokat talicskáztak ki a privatizációnak nevezett szabadrablás során megszerzett cégekből. Ezt a vonalat végül nem sikerült igazolni, ahogy egyelőre azt sem, hogy a bróker halálát az orosz alvilággal történt konfliktusa okozta-e.