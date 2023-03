Visszahívta a baloldal az elnöki székből a fideszes polgármestert

Rendhagyó és feszültségekkel teli ülést tartott hétfőn a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás – az ott történtekről Jakab Sándor alelnök tájékoztatta lapunkat. Eszerint az ülést megelőzően Schauta Marcell nagykanizsai baloldali önkormányzati képviselő levélben kereste meg a térség polgármestereit.

Ebben tudatta, hogy a baloldali többségű nagykanizsai közgyűlés a február 24-i ülésén az egyik határozatban azonnali hatállyal visszahívta Balogh Lászlót, Nagykanizsa Fidesz–KDNP-s polgármesterét az önkormányzati társulás tanácsából, amelyben elnöki pozíciót töltött be. S helyette Schauta Marcell önkormányzati képviselőt delegálták, aki meg is jelent a hétfői ülésen.

Ebben a február 24-i közgyűlési határozatban egyben felkérték Schauta Marcellt arra is, hogy a Nagykanizsa Bajza út 2. szám alatti ingatlan ingyenes használatba vételét kezdeményezze a tulajdonos önkormányzati társulásnál. Schauta azzal a javaslattal is élt, hogy az ingatlant a Nagykanizsa–Surd–Zalakomár Szociális Társulásnak adják át ingyenesen, a szervezetnek egyébként éppen ő az elnöke. Javasolta egyben, hogy a társulás humán szolgáltató központját, amely jelenleg az épületben működik, ki kell költöztetni, és meg is kell szüntetni. Továbbá az ingatlanban még működő Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft.-t Nagykanizsa megvásárolná, és a város önkormányzata megszerezné a tulajdonjogot a társulás ingatlanvagyona felett.

Schauta a hétfői ülésen bírálta a társulás működését is, mert az szerinte az évek alatt 100 millió forintos költséget generált anélkül, hogy hasznosult volna.

Ez az állítás nem állja meg a helyét, mert az önkormányzati társulás több százmillió forint értékű pályázati forrást kapott, amelyet a térség fejlesztésére és nagyrészt – körülbelül 80 százalékban – a városi lakosság életkörülményeinek javítására fordított

– fogalmazott Jakab Sándor.

A hétfői ülésen szavaztak az önkormányzati társulás 2023-as költségvetéséről, de nem fogadták el, mert Schauta nem támogatta azt. Tette ezt azért, mert a társulás tagjai nem adták elvi támogatásukat arra, hogy a Bajza út 2. szám alatti ingatlant a Nagykanizsa–Surd–Zalakomár Szociális Társulás ingyenesen használatba vehesse.

Az önkormányzati társulás hétfői ülésén azonban legalább új elnököt tudtak választani Balogh László helyett, akit Vlasicsné Fischl Tímea, Szepetnek község polgármestere követ a tisztségben.

A társulás tanácsának alig egy hete van arra, hogy a patthelyzetet feloldja, és elfogadja a 2023-as költségvetést, erről március 15-ig dönteni kell.

Balogh László, Nagykanizsa első embere a történtekkel kapcsolatban lapunknak elmondta: a 2019-es önkormányzati választás után a baloldali többség az elsők között mentette fel az önkormányzati cégek vezetőit, majd fokozatosan csorbította a polgármesteri jogköröket.

Azóta lényegében minden olyan jogkört elvontak tőlem, amit a jogszabályok megengednek, ma már lényegében kulturális polgármester vagyok. Most a nagykanizsai baloldali közgyűlési többség úgy döntött, hogy a társulási tanácsból is visszahív. Vajon ez egy bosszú tőlük, vagy valamilyen gazdasági érdek húzódik meg a háttérben?

– tette fel kérdést a polgármester. Balogh László attól tart, hogy az önkormányzati társulásban ugyanaz játszódik majd le, mint a nagykanizsai közgyűlésben, amit a baloldal már szavai szerint politikai csatatérré változtatott.

Borítókép: Balogh László polgármester attól tart, hogy tovább folytatódnak a politikai csatározások (Fotó: Facebook/Balogh László)