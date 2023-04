Elítélték az Országgyűlési Őrség egyik tagját megütő férfit

Bíróság elé állt az a fiatal külföldi férfi, aki megütötte az Országgyűlési Őrség egyik tagját – derült ki a Központi Nyomozó Főügyészség közleményéből. Mint jelezték, a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 55 órán belül bíróság elé állította az őrizetben lévő amerikai férfit.

Kiemelték, hogy a vád szerint a 21 éves amerikai állampolgár 2023. április 4-én éjjel két órakor ittasan megközelítette a Parlament egyik kapuját, és megpróbált az elzárt területre a záróláncot átmászva bejutni. A fiatal cselekményét látta az Országgyűlési Őrség szolgálatban lévő tagja, aki magyar, majd angol nyelven is tájékoztatta, hogy a területre nem léphet be, valamint távozásra szólította fel. A közlemény kitér arra is, hogy a férfi az ismételt felszólítások ellenére sem ment el, hanem többször megpróbálta a láncot átlépni, amit az országgyűlési őr úgy akadályozott meg, hogy a tenyerével a vállánál megtartva tartóztatta fel a fiatalt

Ezt követően a férfi elfutott a Szalay utca irányába, majd a Parlament XVII-es kapujával szemben található láncot kikerülve belépett az elzárt területre, és ott ököllel legalább két-három alkalommal a hivatalos személy arca felé ütött. Az ütések egyike eltalálta a főtörzsőrmester orrát, aminek következtében nyolc napon belül gyógyuló vérző sérülést szenvedett

– tették hozzá.

Ezután a nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, gyanúsítottként hallgatta ki, és a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 55 órán belül a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé állította, majd a bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit.

A bíróság egyetértett a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával is, így a vádlottat egy év – végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte, és két évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős

– derült ki a közleményből.

Az eset videófelvételen:

