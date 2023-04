Fónagy: Aki dolgozni akar, az tud munkát találni ma Magyarországon

Alacsony a minimálbér Magyarországon, de a béreket általánosságban is emelni kell – erről beszélt napirend előtti felszólalásában Dúró Dóra. A Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője azt is felhozta, hogy életmódváltást ösztönözve a magyar lakosság egészségügyi állapota is javulna.

Az ellenzéki politikus kiemelte azt is, hogy rendkívül alacsonyak a bérek az oktatásban is, ami végső soron a társadalom elbutulásához is vezet. – A magyar kormány olcsó munkabérrel kiárusítja, rabszolgasorban tartja a magyar munkavállalókat – vélekedett Dúró Dóra.

Fónagy János miniszterhelyettes a válaszában rávilágított, hogy a társadalom szempontjából az egyik legfontosabb kérdésről beszélt az ellenzéki politikus, és úgy véli, hogy a kormány és a Mi Hazánk céljai közösek.

A magyar társadalom az elmúlt években leginkább a munkahely elvesztésétől tartott. 2010-ben 11 százalékos volt a munkanélküliség Magyarországon, 2022 végére 3,6 százalékra csökkentették ezt. Ez minden statisztika szerint teljes foglalkoztatottságot jelent – hívta fel a figyelmet Fónagy.

A kormánypárti politikus szerint aki dolgozni akar, az ma tud munkát találni Magyarországon.

Fónagy János elmondta azt is, hogy a munkabalesetek száma húsz százalékkal csökkent, ebben része van a munkavédelmi hatóság munkájának is. A magyar kormány emellett százmilliárdokkal támogatja a munkaerő képzését – jelentette ki válaszában az államtitkár.

Borítókép: Fónagy János a parlamentben (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)