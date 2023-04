Vádat emeltek a hajdúsági pedofilbotrány ügyében

Többrendbeli gyermekpornográfia miatt kell majd felelnie annak a férfinak is, aki a vád szerint népszerű internetes játékokra regisztrált és azokon keresztül 9 és 17 év közötti fiúkkal alakított ki kapcsolatot különböző neveken annak érdekében, hogy elnyerje bizalmukat, majd különböző szexuális cselekményekre vegye rá őket. Több fiatal fiú kerülhetett annak a fővárosi karateedzőnek is a hálójába, aki ellen több mint egy éve nyomoz a hatóság.

Ugyancsak borzolta a kedélyeket, amikor kiderült, Békés vármegyében egy 13 éves kislányt a saját nevelőapja és a tanára is szexuálisan zaklathatott. A tanárról azóta kiderült, hogy korábbi munkahelyéről is távoznia kellett már kiskorúakkal folytatott szexuális közeledés miatt. Az erről szóló üzeneteinek egy része a sajtóba is kiszivárgott. Szintén egy pedagógust érintő eset miatt indított vizsgálatot a Nagykanizsai Tankerületi Központ, szülői jelzések alapján. A bejelentések szerint a tanár fizikai kényszerítést alkalmazott, és a gyerekeket szexuális zaklatásnak, lelki bántalmazásnak és zsarolásnak tette ki. A vizsgálat nyomán feljelentés is történt, a rendőrség pedig eljárást folytat a 61 éves férfi ellen.

Célkeresztbe került az a csepeli szatír is, aki márciusban két 14 év alatti kislányt támadott meg. Egyiküket egy liftben molesztálta, míg a másik lányt egy lépcsőházban kezdte fogdosni. Később kiderült, hogy a szexuális ragadozó a támadások előtt egy héttel szabadult a börtönből. Hasonló támadás miatt egy román állampolgárságú férfit nem jogerősen négy év fegyházbüntetésre ítéltek, mert a vád szerint egy újbudai lakásban akart megerőszakolni egy 15 éves lányt, akit előtte alkohollal itatott.

