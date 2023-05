Alig tudtunk megszabadulni tőlük – varjútámadástól féltik gyermekeiket az édesanyák a fővárosi játszótéren

Mindig megnő a varjútámadások száma a tavaszi időszakban, újabban pedig a játszóterek közelében is veszélyt jelenthetnek a madarak. Pontosan ezért érdemes körültekintően viselkedni, ha madárfészkek lehetnek a közelünkben, ugyanis a varjak költési szezonban – hogy a fiókáikat védjék – agresszívak lehetnek – hívta fel a figyelmet a Metropol.

A lap beszámolt róla, hogy egyre több kerületben megjelentek a varjak, információik szerint már Újpesten és Újhegyen is történtek varjútámadások. Megjegyzi, hogy feltehetően egy játszótéren, Kőbányán a legnagyobb az esély egy kellemetlen találkozóra a varjakkal.

„A Gőzmozdony utcai játszótérnél egy dolmányosvarjú-fióka a földön ugrál ide-oda, nem tud még repülni, a szülők védik. Több embert is megtámadtak, többek között engem is. Egyikük hátulról nekirepült a tarkómnak. Egy idősebb hölgyre háromszor is rátámadtak” – idézték egy nő szavait, aki a történteket egy közösségimédia-oldalon is megosztotta.

Valaki más azt részletezte, hogy a X. kerületben már többször találkozott varjakkal. A legutóbbi ilyen eset pár napja volt, amikor megtámadta egy varjú.

A madár szárnyainak ütései a tarkóját érték, szörnyen megrémült.

„Menekültünk, de folyamatosan jöttek utánunk, alig tudtunk megszabadulni tőlük” – ecsetelte Andrea, aki azt is hozzátette, hogy júniusig megpróbál más útvonalat választani.

Korábban a Magyar Nemzet is közreadta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményét, amelyben arról tájékoztatnak, hogy miképpen érdemes védekezni egy-egy kellemetlen helyzetben.