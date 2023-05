A középfedélzetén 25 dél-koreai turista és a két fős magyar személyzet odaveszett, egy dél-koreai középkorú nő nyomtalanul eltűnt. A felső fedélzeten lévő hét dél-koreai turista a Dunába esett, őket sikerült kimenteni az árból.

A Hableányt egy hónapos megfeszített, korántsem veszélytelen munkával a TEK irányításával emelték ki a Duna mélyéről. A roncsot a rendőrség bizonyítékként lefoglalta, előbb a csepeli kikötőbe, majd a hajógyári szigetre szállították. Itt kezdték meg a feldarabolását. Úgy tudjuk, a Panoráma Deck Kft. is megtart emlékként egy roncsdarabot.

A Hajógyári szigeten tárolt roncsot 2021. május 29-én a Szellemvárosok.blog.hu írója tüzetesen megszemlélhette, amiről videófelvételt is készített, ezt cikkünk végén megtekinthetik olvasóink.

A videó egyik hozzászólója (@oamost) hátborzongatóan idézi fel, hogy mi is történhetett a tragédia idején. „Vidáman nézed a város fényeit a sétahajóból egy ártalmatlannak tűnő estén, hallod a többi turista zsibongását. Valahogy varázslatos az egész. Majd egy pillanat töredéke alatt érzékelsz valami hirtelen jött nagy ütést, amire megdörren az egész hajótest, de nem tudod, hogy mi okozta. A kellemes érzést hirtelen a sajgó aggodalom és ijedelem váltja fel, egyre erősebben. Ebben a pillanatban az események gyorsabban telnek, mint ahogyan azt felfognád, és már borul is a hajó. Nem akarod elhinni, hogy ez itt és most megtörténik. Olyan az egész, mint egy rémálom. Kezded felfogni, hogy mi fog történni, viszont mire felfogod, már ömlik is befelé a víz, bestiális mennyiségben. Nincs levegőd, elsötétül minden, és olyan hideg lesz hirtelen, mint amilyen hideget még nem éreztél soha. Majd bevillan az ijesztő, kérlelhetetlen és szörnyű tény: itt és most meg fogsz halni, nincs menekvés, nem tudsz ellene mit tenni. Nyugodjanak békében az áldozatok.”

Borítókép: A Hableány roncsa a Hajógyári szigeten (Forrás: Szellemvárosok.blog.hu)