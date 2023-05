Négy éve küldték hullámsírba a Hableány sétahajót

A Hableány-katasztrófa miatt négy és fél milliárd forintnyi dollár alapú kártérítési per is zajlik. Ebben a dél koreai áldozatok hozzátartozói és a túlélők összesen 78-an perlik a Sigyn tulajdonosát, a Viking AG-t és a Habelány tulajdonosát, a Panoráma Deck Kft.-t. A perben jelenleg is tart a felperes károsult zárt hírközlési láncon keresztüli meghallgatása.

Megemlékezés A Budapesti Rendőr-főkapitányságon immár hagyomány, hogy a budapesti rendőrök megemlékezést tartanak a Margit hídnál. Idén május 30-án. 11 órától a Dunán, a Margit híd előtt, a Parlament felőli oldalon tartják a megemlékezést. A Dunai Vízi Rendőrkapitányság hajói és vízi járműi a Kopaszi gátról érkeznek kötelékben a Margit hídhoz. A Margit híd előtt a hajók lehorgonyoznak, majd Terdik Tamás r. vezérőrnagy és a BRFK munkatársai a vízbe engednek egy az úszó koszorút.

Borítókép: A legfiatalabb áldozat, a dél-koreai lánygyermek holtteste felett adják meg a tiszteletet hazája katonai búvármentői (Fotó: MTI/Mohai Balázs)