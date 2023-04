Távmeghallgatással folytatták ma azt a pert, amelyet a 2019. május 29-i dunai hajóbaleset károsultjai és túlélői indítottak személyiségi jogaik megsértése miatt a Fővárosi Törvényszéken.

A katasztrófa túlélői és az áldozatok hozzátartozói összesen 4,3 milliárd forintnyi kártérítést követelnek a balesetben részes két cégtől, a Viking Cruises AG-tól és a Panoráma Deck Kft.-től.

A kártérítési per tavaly januárban, a távmeghallgatások sora 2022 szeptemberében kezdődött. A Dél-Koreában élő felpereseket zárt körű távközlési rendszeren keresztül hallgatja meg a bíróság. Máig a felpereseknek mintegy felét sikerült meghallgatni. A várakozások szerint a polgári per még hosszú hónapokig, de akár évekig is eltarthat. Jogászok becslése szerint egyedül a leendő ítélet kiteheti majd indokolással együtt a nyolcszáz oldalt, ami a kártérítési per óriási összegéből és a nagy számú felperesből adódik. Ekkora kártérítés igényről még soha nem döntöttek magyar bíróságon.

A kártérítési perben tavaly szeptemberben kezdődtek a távmeghallgatások. A fotón az egyik felperes (Fotó: MTI)

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, a 2019. május 29-i hajókatasztrófa 26 dél-koreai áldozata több mint hetven hozzátartozója és a hét túlélő nevében jár el a magyar Oppenheim Ügyvédi Iroda. Polgári perben kérik, hogy mondja ki a törvényszék a Viking AG és a Panoráma Deck Kft. egyetemleges felelősségét a tragédia miatt, és ítélje meg a felperesek számára a fejenkénti, átlagosan nyolcvan-kilencven millió forintnak megfelelő összegű kártérítést.