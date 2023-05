Fentről más az egész világ

Hamarosan kezdődik a nyári szezon és megindul az élet a Balatonnál, különösen a tó fővárosának tekintett Siófokon. Ennek közelében található a Szekszárd felé vezető 65-ös út mellett az az egyébként civil repülőtér, ahonnan a Közép-Európa legnagyobb állóvizénél szolgáló rendőrhelikopterek is felszállnak, és ahová a Magyar Nemzet is meghívót kapott egy látogatásra. Itt bemutatták lapunknak, hogyan gyakorlatoznak a helikopteres rendőrök az évadra készülve, és egy körülbelül negyedórás kört is mehettünk Siófok környékén.

A reptéren négy gépmadár szokott állomásozni, a sajtóbemutatón ebből két kisebbet és egy nagyobbat láthattunk a mérsékelten fújó, de kimondottan hűvös reggeli tavaszi szélben, a negyedik egy méretes silóban várta a karbantartást.

A helikoptereket egy pilóta és egy másodpilóta vezeti, akik elöl ülnek, a kisebb helikopterekben két szűkösebb hely van mögöttük, a nagyobb helikopterben viszont négyen is tudnak egyszerre utazni a pilótákon kívül, és még az utasok lábának is bőven jut hely.

A nagy gép odaérkezésünkkor letakarva várta a bevetést egy nagy zöld mező le- és felszállásra kialakított betonkörének közepén, tisztes távolban a két kisebbtől. Közben megérkezett a technikai személyzet is, akik alapos és hosszan tartó ellenőrzés után előkészítették a helikoptert a felszállásra. Az eligazítást és a szabályok ismertetését követően a pilóták és három újságíró beültek a járműbe. Egyre erősödő robajjal beindultak a propellerek, még jobban arcba vágott a szél és rövidesen fel is szállt a „nagy madár”.

Karbantartás közben a siófoki rendőrhelikopter-bázison (Fotó: Kurucz Árpád)

Még a felszállás előtt Horváth Péter rendőralezredes, a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálatának megbízott szolgálatvezető-helyettes főpilótája lapunknak elmondta: összesen 22-en dolgoznak ennél a balatoni egységnél. Őt már gyermekkora óta vonzotta a repülés és szolnoki lévén a sikeres orvosi vizsgálat után a helyi műszaki főiskolán tanult tovább. A pilótáknál a vizsgálat során a gerincproblémákat próbálják kiszűrni, de a szemet, a pszichológiai alkalmasságot és a fogazatot is nézik. Horváth Péter megjegyezte, nem igaz, hogy tömött foggal nem lehet repülni, az a lényeg, hogy a fogak kezelve legyenek. Hozzátette, amikor ő jelentkezett pilótának, 14-ből kettőt nyilvánítottak alkalmasnak és három napig tartottak a vizsgálatok.

A legfontosabb feladatok

A helikopteres rendőrök fő feladatai közül kiemelte az eltűnt személyek keresését, a részvételt a migránsok feltartóztatásában a déli határon, a vörösiszap-katasztrófát, a hóhelyzeteket, valamint a Miskolc környékén, illetve a 90-es években Ukrajnában történt árvízi mentést. Ők éjszaka a fákról mentették az embereket, és hőkamerával ellenőrizték, hogy ne történjenek fosztogatások, az élelmiszerek szállítása és a betegszállítás mellett. – Ahol tudunk, segítünk – jelentette ki a főpilóta.