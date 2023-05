Jó hír a nyugdíjasoknak, idén nyáron is rendkívüli nyugdíjemelés jöhet

Korrekciós nyugdíjemelésre számítanak a nyugdíjasok, mivel a 13. havi juttatás sem volt képes ellensúlyozni a magas nyugdíjas inflációt

– hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Farkas András. A nyugdíjszakértő felidézte: idén januárban 15 százalékkal emelték a nyugdíjakat, mert a kormány előrejelzése szerint 2023-ban ekkora lesz az éves infláció. Ez az adat került be a költségvetési törvénybe és az új konvergenciaprogramba is. Ezt a mértéket azonban a nyugdíjasszervezetek és az összes érintett nyugdíjas is kicsit kétkedve fogadja, tekintettel arra, hogy a nyugdíjas infláció 26 százalék fölött volt az év első három hónapjában. Vagyis a 15 százalékos januári emelés – még ha ideszámítjuk a februárban kézhez kapott 13. havi nyugellátást is – nem képes ellensúlyozni ezt a nagyon magas nyugdíjas inflációt – mutatott rá.

Évközi rendkívüli korrekció jöhet

Felidézte, hogy tavaly júliusban, tavalyelőtt pedig júniusban volt évközi rendkívüli korrekció, és a nyugdíjtörvény egy novemberi újabb felülvizsgálatot is előír, ha még az esetleges időközi korrekcióval együtt sem érné el az emelés az infláció mértékét, akkor visszamenőlegesen, január 1-jétől kell újabb plusz pénzt számolni és utalni.

Meglátása szerint ezúttal a korrekció körülbelül 4-5 százalék mértékű lehet, de előfordulhat, hogy két részletre elosztják, nyár közepén és novemberben is emelhetnek.

Hozzátette, a nyugdíjasok 12 havi ellátására vetítve az összesített plusz jövedelem eddig nagyjából 1100 milliárd forintot tesz ki. Erre kell még rávezetni a pótlólagos emeléseket, ami százalékkal számolva újabb 200-300 milliárd forintos plusz elkölthető jövedelmet jelenthet.

