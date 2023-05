Két kocsi ütközött az M3-ason és a Budakeszi úton

Élénkül a forgalom a budapesti bevezető utakon, de egyelőre csak az 51-es főúton, Dunaharaszti térségében, az M0-s felé vezető oldalon tapasztalható torlódás. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán lassulva halad a forgalom az Útinform jelentése szerint. Egyre többen haladnak a 10-es főúton Solymár térségében és a 11-es főúton Szentendre belterületén is.

Két személyautó karambolozott Budapest XII. kerületében, a Budakeszi úton. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra figyelmeztet a katasztrófavédelem.

Ugyancsak a katasztrófavédelem számolt be róla, hogy karambolozott, majd a szalagkorlátnak csapódott két személyautó az M3-as autópálya 133-as kilométerénél a Debrecen felé haladó oldalon, Mezőkeresztes és Mezőkövesd között. A műszaki mentést végző mezőkövesdi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A mentők is a helyszínre érkeztek, ahol egy sávon halad a forgalom.

Az M85-ös autóút Győr felé vezető oldalán, az M86-os autóút becsatlakozásánál egy személygépkocsi szalagkorlátnak hajtott. A Csorna-dél csomópontban, a 26-os kilométernél a belső sávot lezárták.

Tour de Hongrie

A Tour de Hongrie kerékpárverseny a harmadik napjához érkezett. Pénteken Somogy és Baranya vármegyében lesznek emiatt forgalomkorlátozások.

A verseny Kaposvárról, a Rákóczi térről startol délben.

A mezőny érinti a 61-es és a 66-os főutat is, Sántos–Sásd–Mánfa érintésével jut el Pécsig, várhatóan két óra körül. Ezt követően a városon át, a 6-os főutat is érintve önkormányzati utakon tekernek tovább. A pécsi célba fél öt körül várják a befutókat. A verseny útvonalát szakaszosan lezárják, és a kereszteződésekben is rendőri forgalomirányításra kell számítani. A városi szakaszokon sokfelé megállási tilalom van érvényben, sőt a verseny városi útvonalára be sem lehet hajtani.