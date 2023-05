Offshore-lovagok között a dollárbaloldal háttéremberének felesége

Budapest, Hévízi út (…). Ez a bejegyzett cím tűnik fel a világ eddigi legnagyobb offshore adatszivárgási botrányában Bodó Teodóra neve mellett, aki Somogyi Zoltán felesége, és a Communications First Malta Limited nevű máltai offshore-cég részvényese. Ez volt ráadásul 2002-ben a Political Capital nevű céget tulajdonló Aranykosár Bt. bejegyzett címe is, és szintén megjelent a cégnyilvántartásban 2011-ben Bodó, illetve Somogyi címeként.

Az érintett máltai offshore vállalkozást viszont korábban, még 2009. június 19-én jegyezték be. Ekkorra Gyurcsány – akinek időszakában Somogyiék Political Capital-cégcsoportja összességében több százmillió forint állami megbízásra tett szert – már megbukott, utódja, Bajnai Gordon kormányzott. Somogyi pedig 2010-ben már az MDF kampányfőnöke és képviselőjelöltje volt, de nem sikerült bejutniuk az Országgyűlésbe.

Ami figyelemre méltó, az a cégtársak személye a máltai offshore-cégben. Ugyanis Somogyi Zoltán felesége mellett feltűnik Szabados Krisztián, aki Somogyi alapítótársa volt a Political Capital-ben, valamint Oláh Alekszandr László is, aki nem más, mint a Gyurcsány-párti Oláh Lajos testvére. Utóbbi régi Gyurcsány-kulcsember. Oláh befolyását jól mutatja, hogy Mesterházy Attila és Bajnai Gordon 2014. január 9-én az ő óbudai lakásában egyeztetett Gyurcsánnyal a közös választási indulásról. Végül sikerült is megegyezniük, a bukott kormányfőt feltették a közös baloldali listára, amely biztosította a DK politikai túlélését is. Oláh Alekszandr László kapcsán 2017-ben a Pesti Srácok azt írta, hogy 2016 januárja óta ő a vezetője egy svájci-angol hátterű adóoptimalizáló (a köznyelvben némileg pontatlanul „offshore”-ként is emlegetett) cégnek, a Cheeragon Ltd.-nek. Ráadásul Oláh több mint 75 százalékos tulajdonosa is volt a cégnek.