A dollárbaloldal ismét lelepleződött

2021. december 17-e után, aki a Kremlinnek a narratíváját visszhangozza, az hazaáruló. Merthogy a hazánk, az a háború, amit most Ukrajna Oroszországgal vív, azt Ukrajna Magyarországért is vívja, lévén hogy Magyarország számára is hadüzenet érkezett, nemcsak Ukrajna számára.