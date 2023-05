Az USA mégis meghunyászkodik Ukrajna előtt?

A PBS amerikai televíziós csatornának adott interjút Antony Blinken amerikai külügyminiszter csütörtökön. A riporter többek között az ukrajnai háborús fejleményekről is kérdezte, felidézve Zelenszkij vádjait. Blinken szerint az első naptól fogva megtesznek mindent, hogy az ukránok rendelkezésére álljanak a harcok folytatásához szükséges eszközök.

A háború kezdete óta minden egyes lépésnél együtt dolgoztunk több mint ötven országgal, hogy a harc jellegétől, a helyszíntől és a szükségletektől függően alkalmazkodjunk, hogy biztosítsuk, hogy rendelkezzenek azzal, amire szükségük van. (…) Ha vannak hiányosságok, akkor szólnak nekünk, és mi mindent megteszünk, hogy ezeket pótoljuk.

Emlékezetes, az USA eddig vonakodott olyan fegyvereket szállítani, amelyekkel Ukrajna orosz területeket is elérhet. A közelgő ukrán ellentámadással kapcsolatban egyébként sokan sokféleképp spekuláltak az elmúlt hetekben. Volodimir Zelenszkij csütörtökön közölte, Ukrajnának több időre van szüksége a régóta várt ellentámadás megindításához, mivel a hadsereg az ígért katonai segélyek átadására vár a szövetségesektől.

Az ukrán elnök szerint már most is megkezdhetnék az offenzívát, amely sikeres is lehetne, ám túl sok veszteséggel járna. A korábban beharangozott offenzíva meghatározó lehet a háború további kimenetelében, hiszen átrajzolhatja a hónapok óta változatlan frontvonalakat. Ezzel együtt komoly próbatétel is lenne Ukrajna számára, hiszen kiderülne, képes-e jelentős harctéri sikereket elérni a nyugati országoktól kapott fegyverekkel.