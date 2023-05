Schmidt Mária: Csak álca az uniós képviselőcsoport magyarországi vizsgálódása

– Csak álca az EU-s pénzek felhasználását ellenőrző uniós képviselőcsoport magyarországi vizsgálódása. Politikai boszorkányüldözést folytatnak hazánk ellen – jelentette ki Schmidt Mária, a Hír TV Bayer show című műsorában. A Terror Háza Múzeum főigazgatója szerint a DK-s Rónai Sándort és a momentumos Cseh Katalint is magába foglaló delegáció a jelentést már előre megírta. „Ezt már mi ismerjük, tehát már rég meg van írva az eredmény, meg a jelentés, tehát ez csak, ez alibi lenne. Miért fárasztanák magukat különben. És biztos igaz ez Cseh Katkára is. Ő is biztos szeret itt tartózkodni néha, így átmenetileg.”

Tehát az vicces, hogy az Európai Unióból jönnek ide a korrupciót vizsgálni, mikor azért otthon is lenne azért mivel foglalkozni

– utalt Schmidt Mária Cseh Katalin korrupciós botrányára és arra, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sms-ben rendelt eurómilliárdos nagyságrendben Pfeizer-vakcinákat. A politikus később azt állította, hogy az üzenetek már nincsenek meg. Schmidt Mária arról is beszélt, több oka lehet, hogy az Egyesült Államok kiszivárogtatta az ukrán elnök lehallgatott beszélgetését. Volodimir Zelenszkij januárban arról beszélt, hogy felrobbantaná a Barátság kőolajvezetéket, hogy tönkremenjen a magyar gazdaság.

Borítókép: Schmidt Mária (Fotó: www.terrorhaza.hu)