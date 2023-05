Semjén Zsolt: Az egész országunk büszke lehet arra, hogy ez a három nap így sikerült

– Az egész társadalom megérezte ennek a látogatásnak a jelentőségét

− emelte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatását összegző sajtótájékoztatón.

Mint mondta, az első szó csak a köszöneté lehet, dicsérte mind a vatikáni munkatársak professzionalitását, valamint a magyar egyházi munkatársak elköteleződését. Ugyanakkor köszönetet mondott a sok ezer szervezőnek, rendőröknek, mentősöknek és civil önkénteseknek, hogy ez a látogatás így sikerült.

– A komolyan vehető politikai élet része jól vizsgázott, Ferenc pápa jelenléte megtette a hatását − fogalmazott Semjén Zsolt. Hozzátette: van, ami fontosabb, mint pártpolitika, ezt az egész magyar társadalom érezte. Kiemelte, hogy a szentatya üzenetei megerősítőleg hatottak, és érdemes megszívlelni azokat, amiket mondott. Hangsúlyozta:

ez egy lelki természeti út volt, ami az egész magyar társadalmat megerősítette lelkileg, még a nem vallásosokat is.

Semjén Zsolt köszönet mondott a magyar sajtó korrektségért és a részletes tudósításokért.

− Az egész országunk büszke lehet arra, hogy ez a három nap így sikerült − fogalmazott a miniszterelnök-helyettes, majd hozzátette: napjaink üdvtörténeti eseménye volt a pápalátogatás.

Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott: tiszteletre méltó volt a magyar sajtó hozzáállása, ezzel komoly bizonyítványt tett le a világ felé.

Köszönetet mondott a magyar kormánynak és a hatóságoknak a segítségért. Szerinte ez az együttműködés olyan szép példája, mely tiszteletet érdemel.

− Pünkösd elővételezése volt ez a látogatás − fogalmazott Veres András, aki szerint olyanfajta megerősítés volt a keresztény értékének védelmében, amely sokak számára elgondolkodtató. Kiemelte: „Ha azt mondják, hogy konzervatívok vagyunk, az nekünk bók. A keresztény értékek minden ember javára válnak, és ezt mi is valljuk, bármilyen nyomás is ér bennünket.”

Veres András a sajtótájékoztatón kiemelte Ferenc pápa üzenetét, miszerint Magyarország Közép-Európában kulcsszerepet vállal, egyfajta híd a keresztény és a nem keresztény világ között, amely az evangéliumi értékrendet mindenek fölé emeli. Hozzátette: ez egy nemzeti ünnep volt. Kérdésre válaszolva elmondta: imponáló volt a szentatya felkészültsége Magyarországról és a magyar történelemről.

Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára tájékoztatásában kifejtette: Két és fél hónapunk volt arra, hogy megvalósítsuk a pápalátogatás programjait. Mindenkinek megköszönte a munkát, főleg az önkénteseknek, koordinátoroknak, akik sokszor szó szerint éjjel-nappal dolgoztak. Szerinte ez a látogatás egyedülálló lehetőség volt, hogy bemutassuk a világ felé, hogy milyenek vagyunk, és mit hordozunk magunkban.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hangsúlyozta: az elmúlt egy évtizedben az állam és egyház együttműködésének új modellre jött létre, amely nem alá-fölé rendeltségről hanem együttműködésről szól, és ez a három nap is ennek a jó példája.

− Hat beszédében a pápa kifejezte a béke iránti vágyát, amelyben mi is osztozunk az egyházzal − emelte ki Kovács Zoltán. Hozzátette: a hagyományos családról és a hagyományos nemi szerepekről szintén egybecseng a pápa által elmondottakkal a magyar kormány álláspontja. Elmondta azt is, hogy a pápalátogatás megmutatta, hogy Magyarország képes a biztonsági kereteket bárkinek garantálni. Hozzátette: világszerte sok százmillióan lehettek tanúi a pápalátogatásnak, hihetetlen sajtóérdeklődés követte az eseményt. Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a látogatás megszervezésének költsége hétmilliárd forint volt.

Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója az eseményen kifejtette: a TEK feladata a szentatya személyvédelme volt, amely rendkívüli esemény nélkül, a vatikáni szervek szerint világszínvonalon teljesült. Mint mondta, ez a jelző nemcsak a TEK-et, hanem a rendvédelmi szerveket is megilleti. − Szakmai siker volt a pápalátogatás − tette hozzá Hajdu János. Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes is megerősítette, hogy rendkívüli esemény nélkül fejeződött be az esemény és minden az elképzeléseikhez képest alakult.



Borítókép: Ferenc pápa megérkezik Magyarországra (Fotó: Havran Zoltán)