48 perc: az Európai Parlament eljárása Magyarországgal szemben bohózat és jogi nonszensz

A műsor első részében arról beszélgettek a résztvevők, hogy a spanyol és az olasz szurkolók szerdán egymásnak estek az Európa Liga budapesti döntője előtt. Lánczi Tamás felvetette: a magyar sajtó gyakran úgy írja le a magyar szurkolókat, amikor külföldre mennek, mintha barbárok vonulnának fel a civilizált környezetben, most mégsem lehetett azt olvasni, hogy ne lenne európai, amit a spanyol és az olasz szurkolók műveltek Budapesten. Kötter Tamás úgy vélekedett, a futball mindig is szimbolikus ügy volt Magyarországon, az ellenzék is jelképpé tette azzal, hogy támadja a kormány programját, amivel a magyar labdarúgást kívánja fejleszteni. Réz András szerint lehet, hogy mindenki „túlpolitizálja” a kérdést.

Amikor erről politikai tenorban értekezünk, akkor azt sugalljuk, hogy ez egy politikai kérdés

– jegyezte meg a filmesztéta. Kötter Tamás úgy látja, nem a szurkolókkal volt a baj, hanem a sajtóval, amely kettős mércét alkalmaz a magyar és a külföldi drukkerekre. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint pontosan lehet tudni, hogy az ellenzéki média kettős mércével mér ebben a kérdésben is.

A műsor második részében azt vitatták meg a résztvevők, hogy az Európai Parlament nem engedné, hogy Magyarország átvegye az unió soros elnökségét. Ezzel kapcsolatban Kötter Tamás azt mondta: ez a konfliktus filozófiai és politikai, mégis jogi problémát akarnak csinálni belőle. Réz András az Európai Parlament eljárását bohózatnak, ifjabb Lomnici Zoltán pedig jogilag nonszensznek nevezte.