Megszavazta az Európai Parlament a Magyarországról szóló határozatot

Az Európai Parlament rendszeresen fogad el Magyarországot kritizáló álláspontokat: ezt megszoktuk tőlük, főleg 2019-től kezdve, amikor erősen balliberális irányvonalat vett az EP, ez még bevettebb gyakorlattá vált

− hívta fel a figyelmet lapunk megkeresésére Magyarország soros uniós elnökségét támadó EP-állásfoglalásról Gát Ákos Bence, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója, a Danube Institute külkapcsolati vezetője.

Az Európai Parlament hét frakciójából öt, együtt a testület többségét alkotó Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) (EPP), a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), a Renew Europe, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Greens(EFA) és a Baloldal (GUE/NGL) egy határozatot terjesztett be, amely felszólítja az Európai Tanácsot, hogy az uniós szerződések biztosította szankcionálási jogával élve fossza meg Magyarországot az EU rotációs elnökségének lehetőségétől. Hazánk 2024 második felében tölti be az uniós féléves elnöki tisztségét, ebben az időszakban vennék át hivatalukat az EP-választás után az új képviselők, akik az új bizottságot is megválasztják majd.

A mai szavazáson 442 képviselő szavazott igennel, 144 nemmel és 33-an tartózkodtak. Megszavazták a határozatot a magyar baloldali EP-képviselők, köztük a momentumos Cseh Katain és Donáth Anna, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége színeiben Ujhelyi István, a DK-s Ara-Kovács Attila, Dobrev Klára és Molnár Csaba.

A szakértő az elfogadott határozatról elmondta, hogy

ez egy hivatalos állásfoglalás lesz, amely a jogállamiság és az alapvető jogok megsértése Magyarországon és az uniós források befagyasztása címet kapta, ugyanakkor van benne egy olyan passzus, ami megkérdőjelezi, hogy Magyarország hitelesen el tudja-e látni a jövő évi soros elnökséget.

− Érezhetően nyomatékosított politikai állásfoglalásnak szánják. Ezt jelzi, hogy a tegnapi vita előtt ötpárti sajtótájékoztatót tartottak az EP-ben, ahol is erőszakosan és durván követelték a hazánk elleni szankciókat, és kijelentették, hogy akadályoztatni fogják a magyar soros elnökséget − emelte ki Gát Ákos Bence, ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a tegnapi vitában, amikor Johannes Hahn, az EU költségvetésért felelős biztosa beszélt, teljesen üres volt a terem, ami azt mutatja, hogy a képviselőket valójában nem érdekli a magyar helyzet, csak a médiának igyekezek minél nagyobb negatív hírverést kelteni.