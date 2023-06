Autókat törtek fel a XI. kerületben, elkapták a feltételezett tettest + videó

A rendelkezésre álló információk szerint egy férfi február 8-án egy XI. kerületi áruház mélygarázsában egy autó utasteréből elvitt egy táskát, benne egy laptoppal. A jármű ajtajának zárszerkezetét felfeszítette, így jutott a készülékhez.

Az eljárás adatai szerint ugyanez az elkövető március 16-án egy XI. kerületi bevásárlóközpont parkolójában egy autó ablakát törte be, és ellopta a műszerfalon lévő irattartót benne iratokkal és bankkártyával. A parkolóban két másik autót is kinézett magának. Az egyiket körbejárta, belenézett, majd az ajtóknál matatott, de itt megállt. Egy másik autónál is benézett az ablakon, megrángatta az egyik ajtó zárszerkezetét, és az ablakot is megpróbálta lehúzni. Nem sikerült neki, és zsákmány nélkül távozott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást.

A rendőrök azonosították a bűncselekmények elkövetésével összefüggésbe hozható Gy. Pétert,

akit egyrendbeli lopás bűntett, egyrendbeli lopás vétség, valamint kétrendbeli lopás bűntett kísérlet és egyrendbeli lopás vétség kísérlet miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

Az ötvenhárom éves férfi a kihallgatásán a bűncselekmények elkövetését részben elismerte.

Az újbudai nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.