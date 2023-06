„És akkor mi van?” – így reagált Kende Péter a guruló dollárok ügyére

„Szomorú, hogy még a pártok is egymásra mutogatnak. A pénz jött, az is tény és való, hiszen Márki-Zay Péter azt mondta, hogy jött pénz, összeget is megjelölt, tehát az is egy tény” – fogalmazott Gatter László ügyvéd az ATV műsorában tegnap a friss titkosszolgálati jelentéssel kapcsolatban.

Mint arról lapuk is beszámolt, miután a Nemzeti Információs Központ feloldotta a 2022-es magyarországi országgyűlési választások külföldi befolyásolásával kapcsolatos titkosszolgálati jelentés titkos minősítését, kiderült:

a Mindenki Magyarországa Mozgalom, az Oraculum 2020 Kft., illetve a DatAdat-csoport mellett – főként valutában – jelentős összeg áramlott a Karácsony Gergely által alapított Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület számlájára is.

A mozgalom Facebook-oldala az ellenzéki előválasztást követően néhány héttel inaktívvá vált. A DatAdat Professional Kft. számlaforgalmi adatainak vizsgálata alapján viszont a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület összesen több mint 616,5 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatást a cégtől. A szóban forgó megrendelések kilencven százaléka Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti visszalépését követően realizálódott. A megrendelések fedezetét a mozgalom saját forrásból biztosította. A mozgalom számlájára egyetlen befizetőként Perjés Gábor azonosítható, aki a számla felett önállóan rendelkezik.

Perjés tizenkilenc alkalommal összesen 506 millió forintot fizetett be a számlára. A tranzakciók nagyobb része valutában történt. A jelentés szerint „összesen 917 695 euró és 3900 angol font készpénzbefizetés valósult meg a számlán a vizsgált időszakban”. A mintegy félmilliárd forint forrása azonban egyelőre nem ismert. Az ellenőrző szerv hosszasan taglalja azt is, hogyan költötte el Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt szervezete a baloldal tavalyi választási kampányára a pénzeket.

Az üggyel kapcsolatban Kende Péter úgy reagált az ATV-ben: „Ez nagyon rémes történet”. Arra a felvetésre, hogy Márki-Zay Péter állítása szerint a pénz nem a választási kampányra jött, hanem egyfajta edukációs kampányra, az ügyvéd csak annyit mondott „Hát…”. De aztán összeszedte magát, és közölte, hogy szerinte nincs semmi látnivaló abban, hogy a 99 Mozgalom is kapott pénzt.

Nem találtak semmit. Ott is leírták, hogy ennyi pénz bejött, ennyi pénz kiment, akikhez kiment, ott természetesen nagyon fontos volt megállapítani, hogy abba benne van Bajnai Gordon, meg benne vannak régi szocik, meg hasonlók. És akkor mi van?

– tette fel a kérdést.