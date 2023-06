Ferencz Orsolya lett a Fidesz új parlamenti képviselője

Ferencz Orsolya kapta az áprilisban elhunyt Bajkai István országgyűlési képviselői mandátumát, miután a 2022-es parlamenti választáson a Fidesz és a KDNP közös listájának 21. helyén mandátumot szerző Bajkai István április 22-én elhunyt. A jogszabály szerint a listán szerzett mandátum megüresedése esetén a jelölőszervezet nevezheti meg, kinek kéri kiadni a mandátumot. A közös pártlistát állító jelölőszervezetek az elhunyt képviselő helyére a pártlista 58. helyén szereplő Ferencz Orsolyát jelentették be a megüresedett mandátum betöltésére. Mivel a bejelentés megfelelt a törvényi előírásoknak, az Nemzeti Választási Bizottság (NVB) 15 igen szavazattal meghozta határozatát, amiben kiadta Ferencz Orsolyának az országgyűlési mandátumot.

Elutasították az LMP kezdeményezését

Keddi ülésén az NVB az LMP kezdeményezésének hitelesítésével is foglalkozott, amely azt célozta, hogy Magyarországon ne lehessen olyan újabb, akkumulátorok gyártására szolgáló ipari létesítmény üzembehelyezését engedélyezni, amelynek az üzembehelyezésével az ország területén az éves összesített gyártási kapacitás meghaladja a 2023. december 31-én működő létesítmények összteljesítményét. Az NVB szerint a kezdeményezés alapján megalkotandó jogszabály a visszaható hatályú jogalkotás tilalmába ütközne, ezért nem hitelesíthető. A bizottság szerint egy akkumulátorgyár engedélyezési eljárása több évet felölelő folyamat, így a megalkotandó jogszabály olyanokra is vonatkozna, amelyek a jogszabály hatályba lépése előtt kezdődtek meg és 2023. december 31. után is folytatódni fognak. Emellett a kérdés nem felel meg az egyértelműség követelményének sem, így végül 8-7 arányban megtagadták azt. A népszavazással kapcsolatos határozatokkal szemben 15 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriától.

Nemzetiségként ismerték el a szkíta népcsoportot

A bizottság továbbá hitelesítette a szkíta nemzetiség honos népcsoporttá nyilvánítását célzó választópolgári kezdeményezést. A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében nemzetiség minden olyan - Magyarország területén legalább egy évszázada honos - népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg; olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. Jelenleg 13, az állam által elismert nemzetiség van: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

Borítókép: Ferencz Orsolya. (Fotó: Baranyai Attila)