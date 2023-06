Gulyás Gergely: Mindszenty bíboros életműve utat mutat, milyennek kell lennünk

– Mindszenty József bíboros életműve egyszerre testesíti meg a magyar keresztény múltat, amik voltunk, és mutat utat, milyennek kell lennünk – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton a portugáliai Fátimában, a magyar keresztútnál felállított Mindszenty-szobor avatásán.

Gulyás Gergely a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint beszédében hangsúlyozta:

a bíboros a huszadik század összes diktatúrájával kérlelhetetlenül állt szemben.

– Ezért kínozta meg és börtönözte be a Tanácsköztársaság, Szálasi vezetésével a magyar nácik és Rákosi parancsára a kommunista diktatúra. A hit, a nemzet szabadsága és az emberi méltóság ügyében megtörhetetlen és kérlelhetetlen volt – fogalmazott a miniszter. – Mindszenty útmutatása világos és örök. Idézte a bíborost, aki azt mondta: „maradjatok a romló világban hűek Istenhez, hitetekhez, hazátokhoz, a magyar múlthoz, történelemhez és a magyar nyelvhez! Ez természeti jogotok és kötelességetek. A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát. Lelki megújulásból lehet csak nemzeti feltámadás – tette hozzá.

Beszélt arról, hogy Mindszenty József élete sok nagy küzdelemben nem azért állt ellen minden egyes esetben, mert esélye volt, hanem azért, mert igaza volt. – Földi perspektívából azt hisszük, az észszerű mérlegelés, az esély minden. […] Az örökkévalóság látószögéből az esély lényegtelen. Onnan nézve csak az igazság számít – mondta Gulyás Gergely.

– Mindszenty bíboros azért vállalta, élte túl és tudta elviselni a kommunisták kínvallatását, börtönét, a száműzetést először saját hazájában, majd külföldön, mert már itt, a Földön is az örök igazság szolgálatában állt

– emelte ki.

– Mi, magyarok tudjuk, hogy – Habsburg Ottó szavaival – Mindszenty József nagypéntekje elhozta nekünk a feltámadásunkat. Mi, magyarok tudjuk, amit – VI. Pál pápa súlyos tévedését is jóvá téve – Rómának is el kell ismernie: Mindszenty József nemcsak a legnagyobb magyar főpap volt, hanem szent is – tette hozzá.

Emlékeztetett: a bíboros papi jelmondata a „Devictus vincit”, azaz „Legyőzve győz” volt. A politikus szerint Mindszenty ezt élete példájával bizonyította.

– Mostantól, amikor kőbe vésett alakja Fatimában is lehetővé teszi a főhajtást az utókornak, joggal mondhatjuk, hogy „Devictus vincit, mortuus vivit, A legyőzött győz, a halott él – mondta.

Rieger Tibor szobrászművész Mindszenty Józsefet (1892–1975) ábrázoló alkotását a Mária-kegyhelyen, a magyar keresztút bejáratánál Carlos Cabecinhas, a fátimai szentély rektora és Tömördi Viktor ferences szerzetes leplezte le. Az eseményen köszöntőt mondott Miguel de Pape, a Portugál–Magyar Együttműködési Egyesület elnöke, és felszólalt Martinho Villani, az egyesület társelnöke is.

A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint Gulyás Gergely portugáliai látogatásán megbeszélést folytatott Mariana Vieira da Silva kancelláriaminiszterrel, valamint munkaebéden vett részt André Venturával, a Chega párt és a Portugál Köztársasági Gyűlés Magyar–Portugál Baráti Csoportjának elnökével.



Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Kovács Tamás)