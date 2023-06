Több mint egymillió ember látogatott el a Magyar Zene Házába

Az őszi idény koncertjei is magukért beszélnek: jön például a legendás Bonga, de itt lesz a két fiatal brit souljazzhiphop-sztár, a gitáros Mansur Brown és a zongorás Alfa Mist is. Szeptemberben folytatódik a Berlin-Budapest Expressz: sok más mellett itt lesz a képzeletbeli folkzenét mesterien alkotó szlovén Širom. A WOMEX-életműdíjas Lakatos Mónika egészen különleges szólókoncertet ad cigány tradicionális dalokból, de gálakoncerten szól majd magyar tradicionális zene a mai fiatal népzenész-generációtól a Rendek között, Vonók mögött esten. Bereményi Géza és Másik János közös estje, a Háború van a Cseh Tamás-életmű előtt is tiszteleg. A magyar popzene aktuális élmezőnyéből a Grand Mexican Warlock lemezt mutat be, de fellép a házban Kollár-Klemencz László, Bérczesi Róbert vagy a Vad Fruttik, a Hip-Hop 50! elnevezésű eseményen pedig egy hazai szupergrup tiszteleg a műfaj ötvenéves jubileuma alkalmából. Klasszikus/kortárs zenében a Boldoczki Gábor, Fenyő László, Dinyés Soma trió koncertje egy várható csúcspont, de Balogh Máté szerzői estjén Fehér Renátó író és a Pax et Bonum Kamarakórus is közreműködik. A Forte Társulat Petőfi Sándor születése 200. évfordulójának évében A helység kalapácsa című eposzparódia kortárs zenei és színházi feldolgozását hozza el a Zene Házába – részletezik a közleményben.