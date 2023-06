Hétfőn volt egy hete, hogy a Budapest Környéki Törvényszék kiadta a Jobbik volt EP-képviselője, Kovács Béla ellen a nemzetközi elfogatóparancsot az Európai Unió intézményei elleni kémkedés miatt. A volt politikus-közgazdászt 2022. november 22-től csak költségvetési csalás miatt körözték belföldi elfogatóparanccsal.

Kovács tettei felett háromszor ítélkezett magyar bíróság az elmúlt két évben. Elsőként a Budapest Környéki Törvényszék még felmentette az EU intézményei elleni kémkedés vádja alól, igaz, az első fokon eljáró bíró kimondta: Kovács Bélát az orosz nagykövetség állományában szolgáló két GRU-tiszt kiképezte egyebek mellett konspirációra, titkos kapcsolattartásra. Ezt aztán a Kovácsot már az EU intézményei elleni kémkedés miatt is elítélő másodfok, végül a harmadfokon eljáró Kúria is kimondta.

A Kúria végül tavaly jogerősen öt év fegyházra ítélte távollétében Kovács Bélát, aki a másodfokot és a Kúria döntését már Moszkvából követte figyelemmel egy agyműtétet és Covid-fertőzést követően.

Saját bevallása szerint ugyanis gyógykezelésre utazott második hazájába, ahol − mint lapunknak mondta − meg is kellett élnie valamiből, így óraadó tanár lett saját, egykori egyetemén, a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (MGIMO). Ugyancsak bevétele származhatott a Regnum című orosz nyelvű internetes üzleti portálon való publikálásból, amit tavaly március 14-ig rendszeresen gyakorolt.

A fő bevétele azonban az Európai Uniótól kapott hathavi végkielégítése, 45 876 euró (mai napi középárfolyamon 17 144 320 forint) volt.

Kovács Béla 2010. május 31-től 2018. március 26-ig volt a Jobbik EP-képviselője. Ekkor a büntetőeljárásra hivatkozva kilépett a Jobbikból, ám nem adta vissza EP-mandátumát, 2019. január 7-ig független EP-képviselő volt. Havi nettó 7646 euró tiszteletdíjért, ami mai napi középárfolyamon 2 857 387 forintnak felel meg.

Február 25-től kilenc teljes év európai parlamenti munka után a havi tiszteletdíjának 31,5 százaléka (évente 3,5 százalék) a nyugdíja. Ez 2408,5 euró, mai napi középárfolyamon 900 077 forint. Ami rubelben sem rossz. Ma egy euró 92,26 orosz rubel, azaz Kovács Béla havi 222 207 rubel nyugdíjat élvezhet Moszkvában.

Van azonban egy bökkenő − látszólag. Az ukrán–orosz háború miatti szankciók között ott vannak a bankokat érintőek is. Az orosz bankok kikerültek az úgynevezett SWIFT-rendszerből, tehát nem lehet közvetlenül − példánknál maradva Brüsszelből Moszkvába − utalni. Pénzügyi szakértők szerint a korlátozást úgy kerülik ki, hogy nyitnak Kazahsztánban egy bankszámlát, azt használják, és arról már tudnak az orosz számlára is utalni. Ezek szerint Kovács Bélának lehet egy bankszámlája Kazahsztánban is, amit egyébként régebben nyithatott meg, Kovács ugyanis az Európai Unió megbízottjaként éppen a térség és az unió közötti gazdasági kapcsolatokat ápoló bizottság tagja is volt.

