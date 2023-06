Mint azt már első fokon a Budapest Környéki Törvényszék bírája is kimondta: Kovács Bélát az orosz nagykövetség állományában szolgáló két GRU-tiszt kiképezte egyebek mellett konspirációra, titkos kapcsolattartásra. Ezt aztán a Kovácsot már az EU intézményei elleni kémkedés miatt is elítélő másodfok, végül a harmadfokon eljáró Kúria is kimondta.