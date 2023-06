Ez utóbbi azonban még nem jogerős ítélet, a védelem és Portik felmentésért, az ügyészség életfogytiglani fegyház kiszabásáért fellebbezett.

Amennyiben másodfokon is húsz évet kap Portik, akkor áll elő az a helyzet, hogy még 37 évet kell ülnie: a jelenleg 54 éves bűnöző így 91 éves korában szabadulhat – ha megéri azt a szép kort a fegyházban.

Csakhogy egyáltalán nem biztos, hogy a Gyüre-féle gyilkosság és a Lakatos Csaba elleni merénylet ügyében a másodfok nem súlyosítja az ítéletet.

Ugyanakkor ott van még a Fenyő János meggyilkoltatása miatt zajló büntetőper. Abban Gyárfás Tamást vádolják azzal, hogy előbb megbízta Tasnádi Pétert üzleti ellenlábasa, Fenyő János meggyilkoltatásával, amit Tasnádi el is vállalt, ám nem teljesített, bár állítása szerint a megbízási díjat is felvette. A vád szerint miután Gyárfás látta, hogy Tasnádi nem lépett, felbujtotta Portik Tamást, hogy ölesse meg Fenyőt. A vád szerint ezt Portik Jozef Roháccsal el is végeztette; Rohácsot ezért és az Aranykéz utcai robbantás miatt korábban már jogerősen életfogytiglani fegyházra ítélték.

A Fenyő-gyilkosság ügyében július elején kezdődnek a perbeszédek, elsőfokú ítéletre novemberben kerülhet sor. Bizonyítottság esetében Portik Tamás 10-20 év közötti szabadságvesztésre számíthat.

Ugyanakkor a Nemzeti Nyomozó Iroda több olyan, a 90-es években elkövetett leszámolás ügyében nyomoz, ahol felmerült Portik érintettsége, azaz még koránt sincs végre az olajozó bűnöző kálváriájának.

Borítókép: Portik szürke rabruhában június 16-án, amikor húsz év fegyházra ítélték (Fotó: Illyés Tamás)