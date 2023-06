Kocsis Máté: A magyar baloldal még a támogatói pénzt is ellopja

A baloldalon néhányan dollárra váltották a hazájukat, amit a Nemzeti Információs Központ tegnap nyilvánosságra hozott jelentése is jól láttat – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az Index.hu-nak adott, ma megjelent interjúban. Úgy vélekedett, összességében a dollárbaloldal ügye komoly veszély Magyarország szuverenitására nézve, ami ellen fel kell lépni. Különösen figyelemreméltónak és „minimum szokatlannak” nevezte azt a részt, amikor

egy átlagos ember körülbelül 600 millió forint értékű valutát fizetett be több részletben, készpénzben, különböző helyeken, ugyanarra a számlára, miközben neki sosem volt ennyi pénze.

Ezután Karácsony Gergely főpolgármester 99 Mozgalmánál hirtelen megjelent ez az összeg, amelyből a főpolgármester „szerepelgetett, amíg meg nem unta a kampányt”.

Kocsis Máté szerint amikor Karácsonyt Márki-Zayra cserélték, elvették tőle ezeket a pénzeket, a mozgalmát becsukták, „összevissza küldözgették a dollárokat, és abból kampányoltak”.

Szigorítják a kampányfinanszírozási szabályokat, átírhatják az alaptörvényt

Ennek kapcsán azt is kijelentette, hogy a külföldi kampányfinanszírozás tilalmát szigorító törvénymódosítás előkészítési szakaszban van, a nyári szünet előtt egy koncepció kerülhet az Országgyűlés elé, ősszel pedig megvitathatják a részletszabályokat.

– A cél az, hogy ami tavaly történt, ne ismétlődhessen meg, mert vannak joghézagok, amelyeket a baloldal felhasznált.

Az elmúlt harminchárom évben konszenzus volt a politikai pártok között abban, hogy külföldi pénzből nem lehet politikai kampányt finanszírozni, ezáltal hatalomhoz jutni, ugyanis az az ország szuverenitásának a feladását jelentheti. Ezt a konszenzust a baloldal trükkök százaival rúgta fel

– fejtette ki. A frakcióvezető szerint ha ők nyerték volna meg a 2022-es választást, akkor amerikai baloldali milliárdosok akarata szerint alakult volna kormány Magyarországon, ami

a magyar baloldal „történelmi bűne”.

Kocsis Máté úgy vélte, hogy az alaptörvénybe kell foglalni: Magyarországnak fel kell lépnie minden olyan törekvéssel szemben, amely az ország szuverenitását veszélyezteti, illetve át kell gondolni a büntető törvénykönyvi tényállások kiegészítését, és azt is, hogy a pártok gazdálkodására vonatkozó szabályok legyenek érvényesek minden választáson induló szervezetre, bár szerinte a baloldali politikusok nem fognak felhagyni a trükközéssel, de legalább az eddigi gyakorlatot meg lehet vele állítani.

A kormánypárti politikus meggyőződése, hogy az ellenzéki pártok eddig sem tartották be a szabályokat, mert külföldről elfogadott pénzből kampányoltak, és ennek akár a kétszeresét is vissza kell fizetniük. – Annak a hat-nyolc „mikroadományozónak”, akik az amerikai baloldali milliárdosok közül finanszírozzák a magyar baloldalt, rá kell döbbenniük, hogy a magyar baloldalt olyan fából faragták, amely még a támogatói pénzt is ellopja – fűzte hozzá.

A baloldal cinkelt lapokkal játszik, csalnak, az asztal alatt összejátszanak, majd amikor lebuknak, akkor a rendszer áldozatainak mutatják be magukat.

– mondta.

Az ellenzéki pártoknak az ügyben folytatott kommunikációjáról úgy fogalmazott: ők soha semmiről nem tudnak, ami róluk szól, viszont minden másról mindig tudnak mindent.

Az, hogy nem tudtak arról a pénzről, amiből kampányoltak, pont olyan, mint az, hogy Jámbor Andrásnak sincs semmi köze a Szikra Mozgalom pedofilbotrányához, a kispesti Lakner Csabának sincs semmi köze a kokainozáshoz és az MSZP-s Legény Zsoltnak sem volt semmi köze az autójában talált kétezer karton cigarettához.

Kocsis Máté az interjúban a baloldal nagy innovációjának nevezte, hogy ha gond van, akkor ők semmit sem tudnak, sőt a környéken sem voltak, de amikor a külföldi dollárokat el kellett költeni a kampányban, akkor még tudtak róla, használták azt a pénzt, azóta viszont elfelejtették. A frakcióvezető szerint viszont bizonyára feltűnt nekik, tudtak róla, ezért zárhatták néhányan a baloldalon nyereséggel a választási időszakot és gazdagodhattak a külföldi támogatásokból.

Borítókép: Kocsis Máté (Fotó: Bach Máté)