Lehet-e izgalmas egy matekóra?

A matematika izgalmas és hatékony tanításáról, illetve a hétköznapi életben hasznosíthatóságáról tanácskozik a világ csaknem 950 kutatója 2023. július 10. és 14. között Budapesten, a 13. CERME Konferencián – tudatták lapunkkal a szervezők. Mint írták, a European Society for Research in Mathematics Education (ERME) kétévente tartja meg a CERME Konferenciát, amely a kontinens legnagyobb, a matematikatanítás módszertanával foglalkozó tudományos tanácskozása. A szervezet a rendezvény révén lehetőséget kíván biztosítani a terület szakemberei számára, hogy megismerjék a különböző európai országokban folyamatban lévő kutatásokat és kutatói együttműködéseket alakítsanak ki.

Az idei, 13. konferencia rendezési jogát az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet nyerte el.

– Az ELTE TTK Lágymányosi Campusának két épülete szolgál majd a budapesti tanácskozás helyszínéül, ahová a világ minden tájáról várunk résztvevőket – mondta Csapodi Csaba, a helyi szervezőbizottság elnöke, az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ adjunktusa, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Módszertani Osztályának munkatársa.

Meghatározó szerep a gondolkodásban

A matematika nagyon fontos tantárgy, évezredek óta tanítják, napjainkra minden nemzetközi és hazai mérésben központi helyen szerepel, hiszen meghatározó szerepet tölt be a gondolkodásban. A matematikát jellemző rendszerezettség, problémamegoldás, logikus gondolkodás olyan ismérvek, amelyekre a hétköznapi helyzetekben is szükség van, és amelyek nélkül manapság már nehéz boldogulni.

– fogalmazott Csapodi Csaba, hangsúlyozva, hogy elvontsága miatt azonban nehéz tantárgy is, ami nemcsak a tanulásának, de az oktatásának a nehézségét is jelenti. – A matematikát a jelenlegi, információs társadalmunkban úgy kell megismertetni a diákokkal, hogy a gyakorlati hasznosságát, a „kézzelfogható értelmét” is megmutassuk. Éppen ezért nagy jelentőségű a matematika didaktikai, azaz oktatáselméleti kérdésekkel foglalkozó európai szakembereit összefogó ERME munkája – fejtette ki a matematikus.

A harminc tematikus munkacsoport munkája mellett két plenáris előadás is gazdagítja a programot, ezeket Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke és Berta Barquero, a barcelonai egyetem oktatója tartja. Az ERME jövőbeli munkájával és irányaival foglalkozó ülésekre is sor kerül a tanácskozáson, amelynek nemzetközi programbizottságát Paul Drijvers, az Utrechti Egyetem oktatója, a Freudenthal Intézet tudományos igazgatója vezeti – közölték.

Mint a közleményben olvasható, Budapest egyúttal a YERME Napoknak, a matematika oktatásával foglalkozó fiatal európai kutatók kétnapos rendezvényének is otthont ad, amelyet a hagyományoknak megfelelően a CERME konferencia előtt, július 9–10-én rendeznek meg.