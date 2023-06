Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Grúzia Magyarország stratégiai partnere + videó

Grúzia Magyarország stratégiai partnere, és tovább dolgozunk a kapcsolatunk elmélyítésén, kétoldalú és szövetségesi szinten egyaránt – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Tbilisziben, a grúz védelmi miniszterrel folytatott tárgyalása után. A Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében idézte a tárcavezetőt, aki szerint szükség van Grúzia „mélyen gyökerező és gazdag történelmére és értékeire” a XXI. század „turbulens időszakában”. A miniszter szerint a két ország történelmében, kultúrájában és földrajzi adottságaiban is nagyon sok hasonlóság fedezhető fel, és ahogy például Magyarország és Grúzia is

meg tudta őrizni egyedi nyelvét és kultúráját a történelem és a politika viharai közepette, a mintegy ezeréves keresztény hagyományok szintén egy alapvető és rendkívül jelentős kapcsot, egyfajta »közös nyelvet« jelentenek a két ország között.

A közlemény szerint a tárcavezető hangsúlyozta: a múltra épül a jövő Magyarország és Grúzia esetében is, és ennek szellemében tárgyalt Juanser Burchuladze védelmi miniszterrel. Mint írták, Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: Grúzia fontos szerepet játszik a dél-kaukázusi régióban, Magyarország számára pedig kiemelt fontosságú a térség, ezért szoros figyelemmel kísérik a térség szereplőinek tevékenységét.

Idézték a minisztert, aki szerint kiválóak a kétoldalú kapcsolatok katonai-védelmi téren, és ennek további erősítéséről is egyeztettek Juanser Burchuladze védelmi miniszterrel.

Magyarország részt vesz az ENSZ-missziókba készülő grúz tisztek felkészítésében, lehetőséget biztosít például helikopterpilóták kiképzésére is

– mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, aki szerint grúz kollégájával egyeztettek a védelmi ipari kooperáció lehetőségéről is. A honvédelmi tárca vezetője emlékeztetett: Magyarország elkötelezetten támogatja Grúzia euroatlanti integrációs törekvéseit.

„Meggyőződésünk, hogy az ország készen áll a tagjelölti státusz elnyerésére”, és arra, hogy megkapja az őt megillető helyet a nemzetközi szövetségesi rendszerben – tette hozzá a miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is: Magyarország szerepet vállal a grúz haderő képességét és hatékonyságát erősítő NATO–Grúzia együttműködésben, és jelen van az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójában is.

A HM tájékoztatása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf felavatta a második világháborúban Grúzia területén elhunyt magyar katonák emlékművét. A megemlékezésen köszönetet mondott Grúzia kormányának az emlékmű támogatásáért, kiemelve, hogy a közös munka és a közös gondolkodás nemcsak a jövőre nézve, de a múlt tekintetében is fontos szerepet játszik a két ország kapcsolatában. Grúziai látogatásán Szalay-Bobrovniczky Kristófot fogadta Irakli Garibasvili miniszterelnök, az ország korábbi védelmi minisztere is.