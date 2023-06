Tovább növekedett a baloldal egyik kampánydalát jegyző politikai aktivista cége

Molnár Áron, művésznevén noÁr politikai aktivista cége 2021-ben 0, 2022-ben azonban már 1,5 millió forint nettó árbevételt ért el. Az éves beszámoló kiegészítő melléklete szerint 16,2 millió forint támogatást kaptak magánszemélyektől és vállalkozásoktól. Ez az összeg 2021-ben még csak 11,4 millió forint volt, tehát az adományokból befolyó összeg 42 százalékkal nőtt.

A cég továbbra is csak egy főt foglalkoztat. A társaság osztalékot nem fizetett és a mindössze 43 ezer forint adózott eredményt az eredménytartalékba tették.

A közhasznúsági mellékletből mindemellett kiderül, hogy 2022-ben pénzbeli adománnyal támogatták a Humán Platformot és a PDSZ-t, amelyek szintén a diáktüntetések mögött álló szervezetek. A cég elsősorban a pedagógussztrájkok kapcsán fejtette ki aktivitását, amelyre matricákat is készítettek.

Több tüntetés megszervezésében is főszerepet vállaltak és a Tanítanék Mozgalommal közösen petíciót is indítottak a státusztörvény bevezetése ellen. A Tűzfalcsoport korábban azt is kiszúrta, hogy a noÁr ugyanazokkal az amerikai cégekkel dolgozik, amelyek finanszírozták a dollárbaloldal kampányát. Sőt, a noÁr adatkezelését ugyanaz az Action Network amerikai cég és a DatAdat végzi, amelyek a 2022-es országgyűlési választás során a baloldal kampányát segítették.