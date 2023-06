Új programsorozat kezdődik egyedülálló apáknak

Magyarországon ma hozzávetőleg 40 ezer édesapa egyedül neveli gyerekeit. Apák napján nekik indítják el új programsorozatunkat, ezzel is szeretnénk támogatni a gyermekeiket egyedül nevelő apákat, és felhívni a figyelmet az apák szerepének fontosságára a családban – tájékoztatott apák napja alkalmából kiadott közleményében az Egyszülős Központ. A szervezet beszámolója szerint Magyarországon az egyedül nevelő szülők mintegy 14 százaléka férfi, akiknek a problémáiról, érzéseiről ritkán esik szó. Ezért is született meg az Apaerő hétről hétre elnevezésű kezdeményezés, amely Süveges Gergő – az Apakulcs alapítója – és az Egyszülős Központ közös programja. A programban online segítséget és közösséget kapnak azok az édesapák, akik egyedül nevelik gyerekeiket. Június végétől a résztvevők hetente rövid levelet kapnak, amelyben megfontolandó kérdéseket és könnyen elvégezhető, apró gyakorlatokat találnak. Emellett egy támogató Facebook-csoportot is létrehoznak, és időről időre online találkozásokat szerveznek, amelyeken lehetőség lesz beszélgetésre, tapasztalatcserére más apákkal – olvasható a leírásban. A programra regisztrálni a https://www.egyszulo.hu/programok/apaero-hetrol-hetre-suveges-gergovel?site=k3 oldalon lehet.