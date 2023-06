Videón, amint elgázolnak egy ételfutárt a Jászai Mari téren

Áthajtott a piros lámpán, majd hátulról elgázolt egy motorost egy férfi szombat délelőtt a Jászai Mari téren – számolt be az esetről a Tények a BpiAutósok videója alapján.

Hozzáteszik, hogy az elsodort motoros könnyebb sérüléseket szenvedett, életét valószínűleg a bukósisakja mentette meg, igaz, így is vetett egy szaltót hátrafelé. A felvételen jól látszik, ahogy a futár megállt a piros lámpánál, a figyelmetlen sofőr pedig elsodorta őt.

Az is jól látható, hogy azonnal mentek segíteni többen is, így a vétkes sofőr is. A lap információi szerint az autót vezető külföldi férfi ellen eljárás indult.