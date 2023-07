Hagyják végleg lepusztulni a Hotel Rómait?

A pártüdülőt a nyolcvanas évek elején felújították és kibővítették, a régi épület mellé egy másik szárnyat húztak fel. Az Óbudai Anzix portál szerint a 16 apartmanban, a 28 kétágyas szobában és a kerti fabungalókban ekkor összesen 176 férőhely volt. Szezonon kívül ezekbe a Coop-Tourist is szervezett bolgár, keletnémet és csehszlovák csoportokat, a csúcs azonban természetesen a nyár volt. A szabadszombatok bevezetésével a pártapparátus víkendigénye is megnőtt, hétvégenként ötszázan is kimentek a pártüdülőbe – a belső szabályzat szerint háromszázan a KB-apparátusból, százan a Budapesti Pártbizottságból kaphattak belépőt.

Bár az MSZP deklaráltan nem a MSZMP jogutódja, ám az MSZMP-pártvagyont azért így vagy úgy hasznosították. Így történt ez a római-parti MSZMP-üdülővel is.

A rendszerváltozás idején törvénybe iktatták, hogy a volt MSZMP-ingatlanok körét csak oktatási célra lehet hasznosítani. Így került a római-parti volt pártüdülő a Hostis Nevelési-Oktatási Közalapítvány érdekeltségébe, noha az MSZP gyakran tartotta itt a rendezvényeit.

A Hotel Rómait 2016-ban zárták be, azóta az ingatlan használaton kívül van, állapota egyre romlik. A hotel környezetében gyakran megfordulók szerint az elmúlt években egyetlen változás volt. Tavaly februárban, miután a Metropol megírta, hogy a főváros hagyja leromlani a hotelt, ahova szabadon járnak be a hajléktalanok, a fővárosi önkormányzat betonacélból készült rácsos hálókkal hegesztette le a földszinti nyílászárókat. Az épület kirablása ezzel mérséklődött, ám a hajléktalanok felmászva az emeletre továbbra is lakják az épületet.

Információink szerint a fővárosi önkormányzat nem tudja, hogy mit kezdjen az egyre romosabb Hotel Rómaival, amelynek állapota lassan olyan rossz, hogy már csak az eldózerolása lehet a megoldás.

Borítókép: A Hotel Római főbejáratát a természet foglalta el (Fotó: Teknős Miklós)