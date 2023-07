Megtaláltuk az angyalföldi gyilkos „hálószobáját”

Tudják, hogy itt fogták el az angyalföldi gyilkost? – kérdezem a romos kerítésen kifelé kapaszkodva a Hotel Római hátsó udvaráról a szomszédos csónakházban szorgoskodóktól. Az egypárevezős csónak felbakolva, a sportosan öltözött hölgy és két úr szorgalmasan kezelik titkosnak mondott kenceficével a fejre fordított csónaktestet. Az előző éjszakai esőnek még látható nyomai vannak, tócsák villannak itt-ott, a biciklisek óvatosan kerülgetik. A Római part felébredőben. Egyre többen sétálnak, többen már meg is mártóztak a szabad strandon.

Az angyalföldi gyilkos, T. Róbert áldozatával, M. Petrával az idei Balaton Soundon (Forrás: Facebook)

– Itt voltunk, amikor jöttek a civil ruhás rendőrök. Ők is ott másztak be az udvarra, a kapu melletti romos kerítésen. Valahol hátul bujkált, de nem itt kapták el. Most már jó helyen van – mondják az egypárevezős avatott karbantartói. A hölgy hozzáteszi: – Mi már akkor itt voltunk, amikor a hotel, no meg a Kikötő aranykorát élte. Tudja, akkora élet volt itt – mélázik el, ingatva a fejét. – Most meg... Láthatja, hamarosan össze is dőlhet.