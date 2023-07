Még Székesfehérvárról, azaz nagyjából húsz kilométerről is látszott az óriási füst, ami egy gárdonyi sorházból szállt fel. Az épületben két lakás is égett, mire a tűzoltók kiértek, a lángoló tető beszakadt, ezért életveszélyessé vált az oltás – számolt be az esetről a Tények.