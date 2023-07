Augusztus 4-én, pénteken megnyílnak a Lánchíd két oldalán végigfutó járdák a gyalogosok előtt – jelentette be közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte azt is, hogy az az átadás egyúttal a híd szerkezeti és műemléki rekonstrukciójának végét is jelenti.

Hozzáfűzte továbbá, hogy a határidő előtt másfél hónappal készült el a Lánchíd felújítása.