Nézőpont Intézet: Európai szinten is páratlan Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde

− Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde egy európai szinten is páratlan eseménynek tekinthető, hisz nincs még egy olyan európai politikus, aki veszi a bátorságot, hogy a nagyközönség előtt a hazai és a nemzetközi folyamatokat őszintén és mélységében is értékelje − emelte ki megkeresésünkre Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője a múlt heti tusványosi beszéd nemzetközi megítélésével kapcsolatban. A szakértő szerint ebből kifolyólag érthető, hogy a miniszterelnök beszéde nemcsak érdeklődést, hanem reakciókat is kivált a nemzetközi térben.

Az elemző lapunknak kifejtette:

Románia viselkedése komolytalannak mondható, hisz minden bizonnyal ők sem gondolhatták komolyan, hogy megmondhatják a magyar miniszterelnöknek, hogy miről, illetve miről nem beszélhet. Ezt a helyzetet a miniszterelnök a maga rutinjával tökéletesen kezelte is. A cseh félnek sem volt oka a felháborodásra, hisz Orbán Viktor, mikor kijelentette, hogy a „csehek lényegében átálltak” csupán a tényeket közölte.

Petr Pavel, a cseh államfő ugyanis egy korábbi francia lapnak adott nyilatkozatában egyenesen a magyar kormányváltásról álmodozott, továbbá a V4-ek működésével kapcsolatban is többször kételyeket fogalmazott meg. Rotyis Bálin szerint a szlovák reakció kapcsán pedig fontos tisztázni, hogy