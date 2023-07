Elárulta az elemző, hogy miért figyelt a fél világ Orbán Viktorra

Orbán Viktor miniszterelnök előadása bebizonyította, hogy Európában egyetlen olyan politikus van, aki képes a világpolitikai összefüggéseket értelmezni, azokat a magyar nemzeti érdek szempontjából pedig a nemzetközi térben elhelyezni

− fogalmazott lapunk megkeresésére Tóth Erik, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Megnőtt a nemzetközi érdeklődés

A múlt heti 32. Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nemzetközi reakcióiról szólva az elemző kiemelte: a kormányfő tusványosi gondolataira hosszú évek óta odafigyelnek, az utóbbi időben azonban a nemzetközi érdeklődés is megnőtt. Ennek több oka van:

a magyar miniszterelnök európai rekorder, ugyanis nincs még egy olyan vezető, aki egymás után négy szabad és demokratikus választáson tudott volna győzni, ráadásul minden alkalommal kétharmados többséget szerezve.

− A magyar konzervatív oldal vezetője így európai igazodási ponttá is vált, mert az aktuális kormányzati ciklus végén negyed évszázada fogja vezeti Magyarországot. Ez az óriási tapasztalat és politikai háttértudás hiányzik most a többi európai ország vezetőiből, sokszor ennek köszönhetően látják más szemüvegen keresztül a háború, a gender és a migráció kérdéseit − fogalmazott Tóth Erik. Hozzátette: emiatt a jelentős nemzetközi lapok reakciói is elfogultak, de nem a magyar kormányfő irányába. A francia, német és kontinentális, többnyire balliberális értékeket propagáló sajtótermékek azt hallottak ki a beszédből, amit akartak. Ez azonban ritkán találkozik a miniszterelnök előadásának lényegi tartalmi elemeinek valódi mondanivalójával.