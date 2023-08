Csattanós választ adtak a pedagógushallgatók az oktatási rendszert ócsárló baloldalnak

Javaslatokat vár a Belügyminisztérium

Megjelent a pedagógus-életpályamodell rendelettervezete, amely hétfőn került ki a Belügyminisztérium oldalára. A 83 oldalas dokumentum egyebek mellett a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakítását és a gyakornoki fizetéseket is részletezi, továbbá felveti azt is, hogy 2024. május 31-ét követően pedagógus szakképesítést vagy szakképzettséggel rendelkező pedagógus csak akkor tölthet be pedagógus munkakört, ha felsőoktatási intézményben esküt tett. A tervezetet augusztus 8-ig lehet véleményezni.