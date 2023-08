A beszerzett bizonyítékok alapján legkevesebb tíz alkalommal száz kilogramm marihuánát és tíz kilogramm kokaint hoztak be Magyarországra szervezett módon. A bűnbandától 2022 novemberében 16 kilogramm marihuánát és egy kilogramm kokaint foglaltak le a nyomozók az egyik szállítás során, amikor a sofőr belépett Zala vármegye területére Szlovénia irányából.

Célkeresztben a szökevények

Mivel idén májusban olyan információk merültek fel, hogy V. Sándor István és társai a híres spanyol Costa Blanca tengerparti üdülőterületen rejtőzhetnek, a KR NNI debreceni és a győri osztálya nemzetközi bűnügyi együttműködés során felvette a kapcsolatot a spanyol Guardia Civillel. Majd az ügyet felügyelő Zala Vármegyei Főügyészség az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) segítségét kérte, mivel fontos bizonyítékokat is kerestek a nyomozók a bűnszervezet rejtekhelyén. Az alicantei ügyészség európai nyomozási határozat alapján támogatta az eredményes munkát, és az illetékes spanyol bíróság engedélyezte az elfogás utáni kutatásokat a bűnözők búvóhelyein.

Az egyik drogmaffiózó elfogása (Fotó: Csudai Sándor/Origó)

Így a KR NNI és a Guardia Civil közös akciót szervezett július 19-ére. Alicante tartományban, Calp településen sikerült elfogni Magyarország három legkeresettebb körözöttjét: V. Sándor István és V. Roland budapesti, valamint K. Erik Tibor algyői lakosokat.

Két drogmaffiózó még bujkál

A nyomozók munkája ebben az ügyben még korántsem ért véget, hiszen a bűnszervezet két tagja továbbra is szökésben van. Az ő felkutatásuk is kiemelt feladat. Bagaméri Tamás és Csikós András ellen továbbra is körözés van érvényben. Mind a ketten Magyarország körözési toplistáján szerepelnek, míg Bagaméri Tamás 2023. július 25-e óta átvette V. Sándor István helyét az Europol körözési toplistáján.

A rendőrség kéri, hogy akinek érdemi információja van a két körözöttről, az tegyen bejelentést a 112-es segélyhívón.

Borítókép: V. Sándor Istvánt (Előtérben) és K. Erik Tibort a motorjukról kapták le a Guardia Civil nyomozói (Fotó: Csudai Sándor/Origó)