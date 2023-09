A most belépő fiatalok történelmi jelentőségű korszakban válhatnak a hazájuk védelmében aktív részt vállaló katonákká – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Böröndi Gábor vezérezredes. A Magyar Honvédség vezérkari főnöke szerint az orosz–ukrán háború kitörése után fel kellett rázni a hadsereget, amelynek része, hogy novemberben évtizedek óta nem látott komplex hadgyakorlat kezdődik Magyarország nyolc pontján, együttműködve a civil hatóságokkal.

A honvédség parancsnoka a sereg létszáma kapcsán bizonyos tiszti, altiszti kategóriákban növekedésről, emellett pedig emelkedő toborzási létszámról számolt be. Arra reagálva, hogy sokan magasabb fizetésért sem mennek el az ország másik végébe szolgálatra, a honvédség Kaposváron egy lövészzászlóalj felállítását kezdte meg.

A vezérezredes a honvédelmi és haderőfejlesztési program kapcsán a jelenleg futó beszerzéseken túl beszélt a passzív, kisugárzás nélküli lokátorok és új csapatlégvédelmi rendszerek szükségszerű rendszeresítéséről is. Elmondta, hogy a most zajló háború tapasztalatai kapcsán a mélységi csapásmérés eszközei, a drónok mellett a rakétatüzérség beszerzésének előkészítése is folyik a honvédségnél. Beszámolt egy kisebb, de annál fontosabb, a katonák gondolkodás- és harceljárásmódját jelentősen meghatározó beszerzésről is, a honvédség

nagy számban vásárol olcsó, kézből indítható drónokat, hogy azok alkalmazása készségszinten legyen a csapatoknál.

