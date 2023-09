Vasárnap délután elindult egy négyfős, magyar barlangi mentőkből álló csoport a dél-törökországi Taurus-hegységben nyíló Morca-barlangba egy nemzetközi mentőakció előőrseként – tájékoztatta lapunkat a Magyar Barlangi Mentőszolgálat.

A 40 éves amerikai barlangkutató az ezer méter mélyen levő föld alatti táborhelyet képtelen önerőből elhagyni Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Mint írták, szeptember 2-án, szombaton késő este telefonos segítségkérés érkezett a Magyar Barlangi Mentőszolgálathoz. A Törökország déli részén nyíló Morca-barlangot kutató nemzetközi expedíción rosszul lett egy 40 éves amerikai barlangkutató − gyomor-bélrendszeri vérzése nem csillapodik, állapota egyre romló tendenciát mutat, és a bejelentés érkezésekor egyértelműen képtelen arra, hogy önerőből elhagyja a mintegy ezer méter mélyen levő föld alatti táborhelyet.

A leggyorsabban mobilizálható egészségügyi csapat

A mentés a török szervezetek vezetésével, de az Európai Barlangi Mentők Szervezete (ECRA) koordinálásával kezdődött meg. Az ECRA előzetes koordinációja szerint a leggyorsabban mobilizálható olyan egészségügyi csapat, ami ilyen extrém mélységbe képes lejutni és dolgozni is, a Magyar Barlangi Mentőszolgálaté.

A magyar diplomáciai intézmények és a magyar Terrorelhárítási Központ bevonásával vasárnap délután elindult a helyszín felé a Magyar Barlangi Mentőszolgálat négyfős egészségügyi csoportja Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat

Ennek fényében a török expedícióval egyeztetve, a magyar diplomáciai intézmények bevonásával vasárnap délután elindult a helyszín felé, ma hajnalban pedig meg is érkezett a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 4 fős egészségügyi csoportja, akik a Terrorelhárítási Központtal együttműködve megkezdték a helyszínen az elsődleges intézkedéseket.

A kiutazó csoport fő feladata, hogy a beteg szakszerű vizsgálatát elvégezze, állapotát felmérje, első ellátását megkezdje.

A mentőcsoport szakmai munkáját intenzív terápiás szakorvosunk vezeti, a csoport diagnosztikai eszközöket és olyan terápiás eszközöket visz a sérült mellé, ami a súlyos, életveszéllyel fenyegető helyzetben szükséges lehet az első ellátáshoz.

Egész napos mozgást igényel a sérült megközelítése

Munkájukat nehezíti, hogy az amerikai barlangkutató extrém mélységben várja a segítséget. A beteghez vezető út a barlang bejáratától közel egész napos, folyamatos mozgást igényel, kötélpályákon és nehéz barlangi terepen, sokszor vizes járatokban.

Előre kalkulálható nehézség lesz az is, hogy az ellátást megkezdő magyar mentőcsapat a sérülthöz érkezve kb. 48 órája lesz folyamatosan talpon, és igazi munkáját ekkor tudja megkezdeni.

Mind a Magyar Barlangi Mentőszolgálat, mind az ECRA többi tagszervezete, köztük olasz, bolgár barlangi mentőkkel indulásra készen állnak, helyszínre indulásukról a következő órákban befutó hírek fényében születik döntés. Az orvosi segítségre szoruló barlangkutató magasan képzett barlangász, és maga is barlangi mentő. A világ számos karsztos területén vett részt barlangkutató akciókban, évek óta tagja magyar expedícióknak is Montenegróban. Barlangkutató tevékenységén kívül az ECRA orvosi bizottságának titkára és az USA barlangi mentő szervezeteinek oktatója is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Magyar Barlangi Mentőszolgálat)