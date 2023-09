Hivatali vesztegetés elfogadása miatt köröznek egy alföldi férfit

Nem tudni pontosan, hogy mit csinált, kitől fogadott el kenőpénzt a szegedi születésű Vörös Gábor, de az biztos, hogy felkerült a rendőrség legjobban keresett ötven bűnözőjének a listájára. Az 1979-ben született férfi ellen hivatali vesztegetés elfogadása miatt adott ki körözést a Központi Nyomozó Főügyészség Szegedi Regionális Ügyészség és a Szegedi Járásbíróság is. A férfi ügye több szempontból is érdekes.

Egyrészt, mert már tavaly szeptember óta keresik, de csak most került a legkeresettebb bűnözők közé, másrészt pedig az, hogy miért keresik.

Abból, hogy hivatali vesztegetés elfogadása miatt adtak ki rá körözést, és ezt a nyomozó ügyészség is megtette, arra lehet következtetni, hogy a férfi akár rendőr vagy katona is lehetett korábban. A nyomozó ügyészségek ugyanis akkor járnak el, ha rendőr, katona, bíró, vagy ügyész követ el bűncselekményt, vagy ha az ezekben a pozíciókban dolgozókat megölik, megtámadják, vagy elrabolják, esetleg megvesztegetik őket. De hozzájuk tartoznak például a mentelmi joggal rendelkezők ügyei is.

Vagyis a 185 centi körüli, termetes, őszesbarna hajú, kékes szemű és ívelt szájú férfi közülük kerülhet ki. A Szegedi Járásbíróság pedig azért keresheti, mert már beidézték tárgyalásra, de oda nem ment el.

Az ilyen ügyekről egyébként csak akkor lehet többet megtudni, ha előkerülne a férfi, és bíróság elé állítanák, mert a nyilvános tárgyaláson ismertetni szokták a bűncselekmény részleteit – számolt be róla a Délmagyar hírportál.