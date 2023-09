Újabb kemény bűnözőket vettek fel a körözési toplistára

Újra teljes a körözött bűnözők top 50-es listája, amelyben ismét ötven olyan személy szerepel, akit régóta keresnek a hatóságok – derül ki a Police.hu oldalon fellelhető adatokból. A keresett személyek közül ezúttal 8 nő és 42 férfi, a legidősebb és a legfiatalabb körözött bűnöző között csaknem 40 év a korkülönbség. A korelnök ugyanis a napokban töltötte a 68-at, míg a legfiatalabb csupán tavasszal lesz 30 esztendős.

Sok bűnöző menekül a szabadságvesztése letöltése elől Fotó: Police.hu





Igazi nehézfiúk

A toplistán jelenleg szereplő öt körözött személy esetében korábban a rendőrség nyomravezetői díjat tűzött ki, a legnagyobb összeg kétmillió, a legkisebb pedig százezer forint. Három személy fotóján egy kis felkiáltójelet helyezett el a rendőrség, ami azt jelenti, hogy ők különösen veszélyesnek számítanak.

Egyiküket rablás, másikukat emellett lopás miatt keresik, a harmadik személyt pedig testi sértés miatt is körözik.

Közülük kettőnél feltételezik azt, hogy fegyver is lehet náluk, így a róluk készült fotón a felkiáltójel mellett egy kis pisztolyt is feltüntettek. A körözési toplistán még mindig szerepel egy házaspár, mindkettőjüket háromrendbeli áru hamis megjelölése miatt keresik.

Új bűnözők a toplistán

A körözött bűnözők top 50-es listájában nagyon sok olyan személy szerepel, akire már régóta kiemelt figyelmet fordít a rendőrség, de vannak új arcok is. Az egyik egy nő, akivel szemben a körözést kábítószer-kereskedelem miatt két ügyben, 2016-ban és 2017-ben rendelték el.

Őt azért keresik, mert nem kezdte el letölteni a kiszabott szabadságvesztést. A másik nőt szintén kábítószer-kereskedelem bűntette miatt keresik, vele szemben – még 2017-ben – három körözést is kiadtak.

A férfiak között is vannak olyanok, akik a közelmúltban kerültek fel a toplistára, közülük kettőt is költségvetési csalás miatt köröznek, ők is menekülnek a szabadságvesztés letöltése elől.

Borítókép: A körözési toplista teljes (Fotó: Police.hu)