Szlávik János: Már nem a Covid okozza a nagy gondot, hanem az, ami utána jön + videó

– Szerencsétlen helyzetben vagyunk, vagy talán jobban figyelünk a légúti fertőzésekre. Nincs még valódi ősz, jó idő van, akkor lesz majd nagyon sok beteg, amikor bejönnek a fagyok, a hidegek. Ráadásul nyakunkon lesz az influenza, amit nem fogunk megúszni ebben az évben sem, és úgy tűnik, hogy a koronavírus sem nyugszik, az újabb és újabb változatok valószínűleg több esetet fognak okozni – fogalmazott Inforádió műsorában Szlávik János.

Az infektológus főorvost arról is kérdezték, hogy mire kell számítani a koronavírussal kapcsolatban. Szlávik szerint most nálunk is az Eris a domináns, ami Európában és a világ más részén is megtalálható, ami jó hír, mert ez ugyan jobban terjed, mint a korábbi változatok, viszont enyhe tüneteket okoz.

– Nagyon sokan koronavírusosak, sokan elmennek tesztet csináltatni, kiderül, hogy hordozzák a vírust, fáj a torkuk, hőemelkedésük van, köhögnek, náthás tüneteik vannak, esetleg az ízületeik fájnak, de semmiképpen nem olyan betegek, hogy emiatt kórházba kerüljenek.

Erre azt kell mondanom, hogy jó hír, viszont nem szabad jósolni, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem tudjuk azt, hogy esetleg nem fog-e elterjedni egy agresszívebb változat. Egyelőre semmi nem utal erre, és egyelőre Magyarországon koronavírus-járvány nincs – jelentette ki az infektológus.

Szlávik János szerint poszt-Covid nagyon komoly gond.

– Egyes országokban úgy tartják, hogy a poszt-Covid ma már nagyobb probléma, mint maga a Covid – mutatott rá.

Példaként felhozta, hogy a Covid egy nagyon súlyos, hosszú távú szövődménye a tüdőfibrózis, a tüdő szöveteinek a rugalmatlanná válása. – Ez ellen vannak gyógyszerek. Tehát bizonyos poszt-Covid tüneteket tudunk kezelni, de nagyon rövid idő ez még az orvostudományban, csak néhány éve volt koronavírus-járvány. Egyelőre még nagyon sok mindent tanulunk. A terápiában nagyon lassú a fejlődés, nagyon lassan jönnek azok a vírusellenes szerek, amelyek magát a koronavírust pusztítják – magyarázta a főorvos.

Visszatérhetnek a szigorítások?

– Sporadikusnak hívják azt, hogy időnként fel-felbukkan a járvány különböző embereknél vagy kisebb közösségekben. Nyilvánvalóan, ha ez járványos méreteket ölt, akkor valamit tenni kell – mondta az osztályvezető főorvos.

Szlávik azt szokta mondani, hogy egy járványtól nem félni kell, hanem fel kell rá készülni egyénileg és társadalmilag.

– Az egyéni védekezés jelenti azt, hogy amennyiben rizikócsoportba tartozó vagyok, nagyon vigyázok magamra, esetleg maszkot hordok, de mindenképpen beoltatom magam. A társadalmi védekezésnek pedig része az, hogy legyen védőoltás, az van, legyen megfelelő védekezőeszköz, ma már ez is van, és súlyosabb esetben intézkedéseket kell hozni. Az intézkedések: legenyhébb esetben látogatási tilalom, maszkhasználat az egészségügyi intézményekben, és aztán ezt lehet még fokozni, de ahogy kinéz, bár én nem szeretek jósolni, nem lesznek ilyen intézkedések – fogalmazott a műsorban.