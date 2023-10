Kovács Attila szerint nagy az esélye annak, hogy az Európai Unió ezt a válságot is benézi. Megtámadták Brüsszelben Várhelyi Olivér magyar biztost is azért, mert a terrorizmussal kapcsolatba hozható szervezetek támogatásának felfüggesztését javasolta. A képlet egyszerű: aki ma migrációellenes, az a terrorizmus ellen van, aki a migrációt támogatja, az a terrorizmust támogatja. A legfontosabb a béke, a béke Európa határainál, a belső társadalmi nyugalom visszaállítása Európában és béke a Szentföldön is – hangsúlyozta az európai uniós kutatási igazgató.

https://www.youtube.com/watch?v=94LNXMOs1Js

Borítókép: Az Igazság órája című műsor logója (Forrás: YouTube-képernyőkép)