Átlagosan hetvennyolcezer forinttal kapnak többet a nyugdíjasok

Novemberben átlagosan 78 ezer forinttal kapnak többet az októberi ellátásukhoz képest a nyugdíjasok.

A kiegészítő nyugdíjemelésre közel 190 milliárd forintot fordít a kormány. 2024 januárban pedig újabb nyugdíjemelés várható, amelynek mértékét a jövő évre becsült inflációnak megfelelően hat százalékban állapítottuk meg, majd februárban érkezik a szintén emelt összegű 13. havi nyugdíj – közölte.

Vitályos Eszter hangsúlyozta, a kormány tisztában van azzal, hogy a nyugdíjasok megélhetéséhez alapvető fontosságúak a rezsidíjak és az élelmiszerárak. Ezért bármennyire nem tetszik Brüsszelnek, a mostani háborús időkben is megvédik a rezsicsökkentett árakat és az online árfigyelővel a multikat is rávették az élelmiszerárak csökkentésére is – szögezte le az államtitkár.