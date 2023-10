Elárulta az FBI különleges ügynöke, hogyan védekezhetünk az online csalók ellen

Nagyon hasznos, ha egy cégnek van saját belső politikája például az utalásokra vonatkozóan is. Az is egy jel lehet, ha mondjuk az e-mail a belső politikától való eltérésre ösztönöz. Mindig érdemes a saját eljárásrendhez ragaszkodni, és attól nem eltérni. Ezek a hamis e-mailek mindig sürgetőek, hogy azonnal kell rá reagálni, még aznap kell utalni. Az is jel, ha el akarják érni, aki küldte az e-mailt, ám nem elérhető valamiért.