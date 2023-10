Fülöp Attila: Akkor marad fenn a nemzet, ha a kívánt gyermekek meg tudnak születni

Akkor van esélye a magyar nemzetnek fennmaradni, ha minden gyermek, akiket kívánnak a családokban, meg tud születni – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállóban.

Fülöp Attila a helyi református bölcsőde átadásán hozzáfűzte, ez az alapja annak, hogy a családpolitika az elmúlt években „az egyik legfelsőbb polcra” került a kormányzati prioritások között.

Családpolitika nélkül semmi nincsen, ha a családpolitikát nem nyerjük meg, akkor minden más ügyet is el fogunk veszíteni

– fogalmazott, hozzátéve, ehhez a munkához elengedhetetlen szövetségeseket találni, minden ilyen intézmény pedig újabb reményt ad ehhez a munkához.

A református templomban tartott, istentisztelettel egybekötött ünnepségen az államtitkár emlékeztetett:

a bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta megkétszereződött, valamint háromszor annyi településen van elérhető bölcsődei szolgáltatás, mint tizenhárom évvel ezelőtt.

Hangsúlyozta, a bölcsőde nemcsak a gyermekvállalást, a gyermeknevelést és a munkát segít összeegyeztetni a családok életében, hanem lehetővé teszi a helyben maradást is. Minden egyes települési bölcsőde tehát az adott közösségnek a helyben boldogulását is segíti, ez a célja az 1100 településen jelen lévő országos bölcsődei hálózatnak – erősítette meg az államtitkár. Fülöp Attila beszédében megköszönte a református egyháznak a bölcsődék létrehozásában mutatott erőfeszítését és azt, hogy jelen van ezen a területen is.

Simon Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a korábbi parókia épületét felújítva új funkciójú intézményt kapott a nagykállói egyházközség, amely így megkezdheti a kisgyermekek gondozását és nevelését.

A térség tizenöt bölcsődével gazdagodott 2018 óta, a több mint 4,5 milliárd forint összértékű beruházásoknak köszönhetően minden második településen elérhetővé vált a bölcsődei szolgáltatás – mondta a képviselő.

Simon Miklós hozzátette, a görögkatolikus és a református egyházak Máriapócson, Nyírbátorban, Újfehértón és Nagykállóban létesítenek bölcsődéket.

A református istentiszteleten igét hirdetett Fekete Károly református püspök.

A 332 millió forint értékű bölcsődei fejlesztéshez közel 300 millió forint támogatást kapott az egyházközség. Az intézmény két csoportszobájában huszonnégy kisgyermeket nevelnek.